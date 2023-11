Astros e estrelas consagrados que nunca ganharam um Oscar - A próxima cerimônia do Oscar está quase chegando e todo mundo já está fazendo suas apostas sobre quem vai levar as estatuetas. Apesar dos vencedores serem muitas vezes óbvios, não foram raras as situações em que astros e estrelas favoritos ao prêmio voltaram para casa de mãos vazias. São vários os atores que já nos provaram inúmeras vezes suas vocações e ainda não receberam esse reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Claro que ter prêmios não prova o talento de ninguém, mas este troféu em específico traz com ele muito respeito e honra em Hollywood. Clique na galeria e veja quais os artistas mundialmente renomados que, surpreendentemente, nunca ganharam um Oscar!

© Getty Images