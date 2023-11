Filha de Bruce Willis: "Sinto muito a falta do meu pai hoje"

Rumer Willis abordou a batalha de seu pai, Bruce Willis, após o diagnóstico de demência frontotemporal. Em sua conta no Instagram, aos 35 anos, ela compartilhou uma foto antiga com o ator quando ainda era criança, expressando saudades: "Sinto muito a falta do meu pai hoje".

A irmã da atriz, Tallulah Willis, a filha mais jovem de Bruce e da ex-mulher, Demi Moore, também compartilhou a publicação nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Recorde-se que a família da estrela de Hollywood tornou público o seu diagnóstico em fevereiro deste ano.

