Netos das estrelas: Bem-sucedidos e parecidos como os avós? - Essas celebridades nasceram com a vantagem de um de seus avós estarem entre as figuras mais influentes do seu tempo. Esses veteranos foram atores, cantores, artistas, políticos ou líderes empresariais conhecidos. Ou seja, não é exagero dizer que esses netos de ilustres personalidades estavam destinados à fama Em muitos casos, no entanto, eles não corresponderam ao hype. Afinal, é difícil tentar ser alguém que teve ninguém menos que Elvis Presley, o Rei do Rock, como avô, por exemplo. Grande responsa (ou fardo), hein? No entanto, muitos desses netos de celebridades se tornaram incrivelmente talentosos por méritos próprios. Na galeria, saiba mais sobre as vidas dos netos dos famosos que estavam predestinados aos holofotes - seja para o bem ou para o mal...

© Getty Images