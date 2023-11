Fã de Taylor Swift que morreu durante show é homenageada na Times Square

Ana Clara Benevides, a jovem de 23 anos que morreu na semana passada, no primeiro de vários shows que Taylor Swift está fazendo no Brasil, foi homenageada na Times Square, no local mais badalado da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

O vídeo exibido começa com a homenagem feita por fãs da artista que estiveram presentes no dia do show, no Rio de Janeiro, com a frase: "Você era maior que o céu".

A revista Quem destaca ainda que tudo foi aprovado pela família de Ana Clara.

Veja abaixo a homenagem.

Com permissão e apoio da família e amigos de Ana Clara Benevides, alguns swifties se reuniram para honrar a memória de Ana e homenagear todos os fãs que estiveram presentes no primeiro show da "The Eras Tour" no Rio de Janeiro, exibindo um vídeo na Times Square. ?? pic.twitter.com/S1Fx3I2Jjc — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 23, 2023

