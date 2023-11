Famosos que abusaram do Botox (E os que não usam nem amarrados)! - O uso de injeções de Botox para fins estéticos é um dos temas de beleza mais controversos do século XXI. Alguns acham que as pessoas devem ser livres para se submeterem ao tratamento se sentirem que isso lhes dará mais confiança, enquanto outros sentem que os procedimentos emanam uma cultura de beleza tóxica baseada na busca interminável pela juventude. Famosas que estão sempre sob os holofotes são frequentemente julgadas duramente se optarem por usar Botox, mas também são julgadas duramente se parecerem mais velhas. O discurso levou muitas estrelas a falarem publicamente sobre o tema. Na galeria, saiba o que as celebridades disseram sobre Botox, quem assumiu já ter usado (e abusado) e quem promete que não vai aderir a esse recurso da cosmética nem amarrado!

