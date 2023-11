Ozzy Osbourne revela tumor na coluna após quarta cirurgia nas costas

O vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que completa 75 anos no próximo domingo (3), revelou que foi diagnosticado com um tumor na coluna após sua quarta cirurgia nas costas, realizada em junho deste ano.

A operação tinha como objetivo corrigir os danos causados por uma queda em casa em 2019. No entanto, os médicos encontraram o tumor durante o procedimento.

"Isso realmente me surpreendeu. A segunda cirurgia correu muito mal. Achei que estaria pronto e funcionando depois da segunda e da terceira, mas eles encontraram um tumor numa das vértebras. É muito difícil, meu equilíbrio está muito afetado", disse Osbourne em entrevista à revista Rolling Stone.

Os problemas de saúde do cantor afetaram sua agenda de shows, e ele foi forçado a cancelar alguns compromissos.

"Estou vivendo um dia de cada vez e, se puder subir ao palco novamente, assim o farei. No início da minha doença, quando parei de fazer turnês, fiquei muito irritado comigo mesmo, com os médicos e com o mundo. Mas com o passar do tempo, simplesmente pensei: 'Bem, talvez eu tenha mesmo que aceitar que agora é assim'", acrescentou.

Osbourne é um dos músicos mais influentes do mundo e um dos ícones do heavy metal. O Black Sabbath, banda que ele fundou em 1969, é considerada uma das fundadoras do gênero.

Ainda não há informações sobre o tipo de tumor encontrado em Osbourne ou sobre o seu tratamento.

