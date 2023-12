Celebridades que foram (ou ainda vão) aos Alcoólicos Anônimos

Para muitas pessoas, as celebridades parecem ter vidas perfeitas com tudo o que poderiam querer no mundo. No entanto, simplesmente porque uma pessoa é famosa não significa que ela não lute com questões específicas, como o alcoolismo. De fato, vários astros e estrelas bem conhecidos participaram dos Alcoólicos Anônimos como parte de sua recuperação. Embora revelar que participaram dessas reuniões realmente viole um dos princípios básicos do movimento, abrir-se sobre sua jornada é realmente inspirador.

Clique para descobrir as celebridades que encontraram ajuda para o seu vício com o apoio do AA.