Criminosos? Astros e estrelas que se envolveram (ou ainda estão envolvidos) com gangues - A cultura das gangues permeia o rap desde os anos 1980, mas os rappers não são os únicos que afirmam ter tido essa vivência. Na verdade, existem alguns rostos famosos despretensiosos que foram associados a gangues. Alguns desses famosos nasceram em bairros dominados por uma determinada gangue, enquanto outros se associaram a elas mais tarde na vida. Embora nem todas as celebridades desta lista sejam membros de gangues totalmente sinalizados, muitas mostraram sua simpatia por uma gangue em particular, levando a especulações de afiliação a gangues. Curioso para conhecer as celebridades que foram (e algumas ainda são) filiadas a gangues? Clique na galeria e descubra.

© <p>Getty Images</p>