Selena Gomez defende novo namorado: "O melhor com quem já estive"

Selena Gomez vive uma fase muito feliz da sua vida. A cantora, de 31 anos, assumiu o romance com o produtor Benny Blanco e, desde logo, tornou-se num dos assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter).

Contudo, aquele que era para ser um momento de felicidade foi 'assombrado' pelos comentários negativos em relação a Benny, uma vez que este já produziu música para Justin Bieber, antigo namorado de Gomez.

Indiferente a este 'pormenor', a artista saiu em defesa do seu amor no Instagram. "Ele é tudo no meu coração", sublinhou.

"É melhor do que todos com quem já estive", disse ainda, não se ficando por aqui.

"Trata-me melhor do que qualquer ser humano neste planeta", realçou.

Recorde-se que o produtor musical e compositor norte-americano já trabalhou com nomes como Ed Sheeran, Halsey, Rihanna, The Weeknd e Kanye West.

