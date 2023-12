Tamara Dalcanale faz post após 3 meses do acidente de Kayky Brito

Nesta terça-feira (12), Tamara Dalcanale recorreu ao Instagram para expressar seus sentimentos, marcando três meses desde o acidente envolvendo Kayky Brito, pai de seu filho Kael, de 2 anos. Em um vídeo, ela compartilhou um breve resumo desses últimos meses:

"Hoje, depois de mais de três meses que a minha vida virou de perna pro ar, eu começo a ficar um pouquinho mais a vontade de voltar a me movimentar aqui no Instagram. Muita coisa aconteceu, muita coisa segue acontecendo."

"Precisei tentar entender um pouco tudo isso que estava acontecendo, independente de qualquer coisa, eu preciso seguir. Pelas minhas três pessoinhas, que dependem totalmente de mim. Sem eles, nada faz sentido. E com isso, é preciso fazer mais. Então queria dizer que, a partir de hoje, vou voltar a postar mais coisas do meu dia a dia, da minha vida, das coisas que acredito que fazem sentido. E que assim a gente possa se conectar ainda mais."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Dalcanale (@tamaradalcanale)

Após terem parado de seguir nas redes sociais logo após o acidente, Kayky Brito e Tamara estão atualmente conectados no Instagram. Porém, nada foi dito se ainda continuam juntos ou não.

Na semana passada, Tamara postou um vídeo do aniversário do filho, que contou com a presença do ator.