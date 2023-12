Andre Braugher, o Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine, morre aos 61 anos

O ator Andre Braugher, conhecido por interpretar o Capitão Ray Holt na série Brooklyn Nine-Nine, morreu na última segunda-feira (11), aos 61 anos. A informação foi confirmada pela assessora do ator, Jennifer Allen, à revista Variety.

Braugher faleceu após não resistir a uma "breve doença", segundo o Deadline. A causa da morte não foi divulgada.

O ator nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1962. Ele começou sua carreira no teatro e estreou no cinema em 1989, no filme Tempo de Glória.

Em 1998, Braugher ganhou destaque ao interpretar o detetive Frank Pembleton na série Homicide: Life on the Street. Ele também teve papéis importantes nas séries Men of a Certain Age, The Andromeda Strain e Thief.

Por sua atuação como o Capitão Holt em Brooklyn Nine-Nine, Braugher ganhou dois Critics' Choice Awards e foi indicado quatro vezes ao Emmy.

O ator deixa a esposa, Ami Brabson, e os filhos Michael, Isaiah e John Wesley.

