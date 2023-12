Esses famosos se irritaram e abandonaram os sets de filmagem! - Trabalhar no cinema e na televisão pode ser física e mentalmente exaustivo. Às vezes, há até tensões artísticas que podem levar os atores a abandonar as gravações. Os dias são longos e, às vezes, as emoções dominam o ator. Talvez a estrela tenha sido pega em um dia ruim, ou talvez um diretor arrogante a tenha provocado a fugir com raiva. Todos os atores desta galeria tinham suas razões, algumas melhores que outras, é claro. Clique para conhecer os famosos que se irritaram e abandonaram os sets de filmagens. Alguns nunca mais voltaram para terminar o que começaram.

