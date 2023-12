Cantor gospel morre durante apresentação na Bahia

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (13), em Feira de Santana, a 100 km de Salvador. Ele fazia um show em um culto de adoração quando passou mal e caiu no palco.

"Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", diz um trecho do comunicado divulgado pela gravadora Todah Music.

"Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando 'A Cruz era pra mim'… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!", continua o comunicado.

"A Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão!!! Até breve!", finalizou a gravadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Todah Music (@todahmusic)

De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Feira de Santana, a vítima viajou de São Paulo para realizar o show. Ele estava cantando na casa de eventos do bairro Ipê quando passou mal.

Amigos da produção da banda socorreram o cantor e o levaram a uma policlínica próxima ao local do evento. No entanto, ele não resistiu e morreu.

Pedro Henrique morava no Rio de Janeiro e era casado. Ele tinha uma filha de um mês de idade.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a polícia investiga a possibilidade de um infarto fulminante.

O caso será investigado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

