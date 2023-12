Roubo criativo? Astros e estrelas da música pop que foram acusados de plágio - Plagiar músicas é meio complicado. Às vezes, uma música pode parecer muito com outra sem querer, mas também existem aquelas músicas famosas que usam pedacinhos de músicas antigas sem dar crédito, o que causa problemas legais. A ideia de que copiar é uma forma de elogiar nem sempre é aceita por todos! É surpreendente descobrir que várias vezes rolam brigas de direitos autorais com músicas super conhecidas. Grandes nomes do cenário musical, nacional e internacional, enfrentaram essas situações, tornando-se conhecidos não apenas pelos hits, mas também por passar por processos legais prolongados, tanto como réus quanto como acusadores. Recentemente, o produtor WK e a cantora Treyce admitiram utilizar sem autorização o refrão do sucesso de Nelly Furtado, 'Say it Right', na música brasileira 'Lovezinho'. O hit bombou e Nelly Furtado exigiu o devido reconhecimento por sua contribuição à música, gerando mais um caso de quebra de direitos autorais. Mas esse está longe de ser o único caso envolvendo o Brasil. Ficou curioso? Clique para conhecer artistas famosos tiveram problemas com plágio.

