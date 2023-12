Pink responde a 'hater' que disse que a cantora estava "velha"

Pink usou a sua conta no X (ex-Twitter) para responder a uma crítica de um 'hater', que na mesma rede social escreveu que "Pink ficou velha".

A cantora compartilhou a crítica que recebeu e afirmou que se sente "grata" diariamente por envelhecer.

"Sim, embora eu não me sinta velha e ainda possa usar maiô para trabalhar, envelhecer é na verdade minha primeira 'gratidão' todos os dias. Que bênção ter vida, anos", começou escrevendo a artista.

"Para ser tão forte, para ser capaz. Para ainda irritar completos estranhos apenas por existir. Sim, vezes 44!", concluiu, em alusão à sua idade.

Yes, although I don’t feel old, and I still get to wear a leotard to work, growing older is actually my first “grateful”every day. What a blessing to have life, years.

To be this strong, to be able

To still piss off complete strangers just by existing. Fuck yeah times 44! https://t.co/a33Hv1xqww