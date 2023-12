Polêmica de príncipe Harry com suástica é retratada em 'The Crown'

O príncipe Harry, de 39 anos, causou polêmica aos 20 anos, nos anos 2000, ao usar uma braçadeira com uma suástica na festa de máscaras "nativa e colonial" de um amigo. A cena foi reproduzida na série "The Crown", da Netflix.

O duque de Sussex marcou presença no evento organizado pelo atleta olímpico Richard Meade, com uma indumentária polêmica. Na série, Harry, interpretado por Luther Ford, aparece escolhendo a "máscara" com o irmão, William (Ed McVey), e a cunhada, Kate Middleton (Meg Bellamy).

No episódio intitulado "Sleep, Dearie Sleep", Harry, William e Kate aparecem experimentando máscaras na loja de fantasias Cotswold Costumes, em Gloucestershire.

Enquanto veste o traje completo, com uma braçadeira com uma suástica, Harry questiona: "A Alemanha tinha um império, não é? E se for isto?". Kate responde: "Não sei. Talvez se cobrires a suástica?". Já William desvaloriza a situação: "Ah, vá lá, usar essa roupa não faz dele um nazista".

Na vida real, a escolha do príncipe Harry causou bastante polêmica na época. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado pedindo desculpas pela "inconveniência" causada

