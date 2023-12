Famosos que não aceitaram um "não" como resposta - O fracasso e a rejeição são algumas das circunstâncias mais devastadoras da vida. Quando você é apaixonado por alguma coisa, os obstáculos muitas vezes podem ser muito desanimadores. No entanto, o que a maioria das pessoas não percebe é que muitas vezes o que é necessário é um pouco mais de determinação e perseverança. É através desses obstáculos que aprendemos mais sobre a vida, o amor, os objetivos, a felicidade e todas as coisas que nos tornam quem somos hoje. Além disso, algumas das pessoas mais famosas do mundo passaram por alguns desafios notáveis e receberam muitos “nãos” antes do sucesso. Clique nesta galeria para ver quem são os famosos que não aceitaram um "não" como resposta.

