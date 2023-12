As imagens de Elisabeth Moss no 'set' que estão em destaque

Elisabeth Moss, de 41 anos, foi 'apanhada' durante um pausa no 'set' em Los Angeles, no final da semana passada.

Nas imagens, que estão em destaque na imprensa internacional e que já foram parar nas redes sociais, a atriz aparece com um look descontraído, sem maquiagem e o cabelo preso.

Em algumas fotografias, podemos ver a estrela de 'The Handmaid's Tale' com a mão na barriga enquanto estava com uma t-shirt cinza larga e calças pretas.

Elisabeth Moss puts on a casual display in baggy T-shirt and sweatpants while taking a break on set in Los Angeles https://t.co/34iqIIaLcK pic.twitter.com/p2LBm20NaM — Josiah Williams (@Josiah_FL) December 17, 2023

Elisabeth Moss rubs her belly, goes makeup-free during rare casual outing in LA https://t.co/lO8oec11a4 pic.twitter.com/QzmGkyAhdS — Page Six (@PageSix) December 17, 2023

Elisabeth Moss, ik zeg het er maar even bij pic.twitter.com/5bxJlc7xdf — Mies (@MiesBee) December 17, 2023

Segundo o Daily Mail, antes destas aparições de Elisabeth Moss, a atriz já não era vista em público desde que esteve filmando na Inglaterra a minissérie 'The Veil', em maio.

Leia Também: Gilberto Gil, Jards Macalé e Milton Nascimento vão juntos a show de Paul McCartney, no RJ