Famosos que morreram tragicamente de overdose - O vício em drogas tem sido a queda de inúmeras celebridades há décadas. Seja por acidente ou de propósito, uma dose fatal é uma dose final. E o número de estrelas que se apagam pelo uso de substâncias ilegais não parece estar diminuindo com o passar do tempo. Mas a droga não precisa ser ilegal para ser mortal, muitos também faleceram com o uso de remédios e até álcool em exagero. Na galeria, descubra quem foram as celebridades que morreram tragicamente de overdose.

© <p>Getty Images</p>