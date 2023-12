Como é a relação da Rainha Camilla com os outros membros da Realeza? Nada boa... - A Rainha Camilla tem sido uma figura polarizadora por muitos anos, principalmente entre o público. Mas como estão as relações dela com outros membros da Família Real? A esposa do Rei Charles é aceita por outros membros da monarquia, ela se dá bem com alguns deles, tem amigos entre os círculos reais? Nesta galeria, passamos pelos relacionamentos mais desconfortáveis da Rainha Camilla com as outras figuras da realeza britânica. Clique e fique sabendo o que se passa por detrás das portas do palácio.

© <p>Getty Images</p>