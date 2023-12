Pais de Larissa Manoela quebram silêncio após casamento da filha

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em segredo no último domingo, dia 17 de dezembro, mas se alguns dos fãs ficaram surpreendidos com a notícia, o mesmo não aconteceu com os pais da atriz.

Silvana Taques e Gilberto Elias, com quem Larissa cortou relações depois de ter descoberto que estes detinham a maior parte do seu patrimônio conquistado com a representação, não estiveram na cerimônia, mas nem assim deixaram de falar sobre o casamento.

De acordo com um comunicado enviado pelo advogado de ambos ao Gshow, os dois não foram convidados pela filha e souberam da mesma através das redes sociais, como todas as outras pessoas.

"A Larissa não convidou os pais, que souberam da notícia na noite de ontem. Eles receberam [a informação] com naturalidade e serenidade na medida em que era algo muito previsível que acontecesse", pode ler-se nesta nota, citada pelo Gshow.

Larissa e André se casaram numa cerimônia muito intimista e sem convidados.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

