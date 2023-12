Famosos que foram diagnosticados com demência - Na Medicina, a demência é um termo geral para a capacidade prejudicada de lembrar, pensar ou tomar decisões. Existem muitos distúrbios que se enquadram nessa categoria, desde o mal de Alzheimer até a demência por corpos de Lewy. Mas, embora muitas vezes pensemos na demência e na doença de Alzheimer como partes normais do envelhecimento, esse não é realmente o caso. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) estima que até 40% dos casos de demência são realmente evitáveis, ou pelo menos podem ser adiados. Como o resto da população, muitas celebridades foram diagnosticadas com algum tipo de demência na terceira idade ou mesmo no final da vida. No entanto, alguns famosos desenvolveram a condição de forma mais precoce. Na galeria, conheça as estrelas que vivem ou conviveram com demência.

© <p>TV Globo/Getty Images</p>