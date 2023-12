Troca de identidade? Os pseudônimos secretos que bandas e músicos usaram (inclusive brasileiros!) - Certamente, você já deve ter ouvido falar de histórias de artistas fazendo check-in em hotéis com nomes diferentes por motivos de privacidade. Mas você sabia que muitas estrelas fizeram shows e até gravaram álbuns com pseudônimos para não serem reconhecidas à primeira vista? Fábio Jr., por exemplo, começou a fazer sucesso no Brasil cantando em inglês e por causa de dois heterônimos gringos. Seja por motivos contratuais, censura ou desejo de passarem despercebidos da multidão de fãs, conheça na galeria os cantores e bandas que usaram pseudônimos secretos!

© <p>Getty Images</p>