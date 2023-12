Jovem morre após ser vítima de notícias falsas de de página de fofoca

A jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, apontada como o suposto novo romance de Whindersson Nunes, faleceu na última sexta-feira, 22. A família anunciou o óbito nas redes sociais, após a divulgação das conversas vazadas pela página de fofocas Choquei.

Embora os prints tenham surgido em 18 de dezembro, Whindersson negou conhecer Jéssica, chamando as evidências de falsas. A polêmica se intensificou após a Choquei publicar o diálogo, e Raphael Sousa, dono da página, debochou da solicitação de remoção da fake news feita por Jéssica Vitória Canedo.

Uma amiga de Jessica confirmou o falecimento, lamentando a crueldade humana e as mensagens negativas após a associação com o artista. "Infelizmente minha revolta não traz a vida novamente. Deveriam pôr um pouco a mão na consciência e um pouco mais de amor no coração", expressou-se, referindo-se aos ataques que a colega estava sofrendo depois de ser exposta.

Logo depois da notícia da morte de Jessica, os perfis que haviam publicado os prints com os supostos diálogos, retiraram as postagens do ar.

