Em foto inédita, príncipes George, Charlotte e Louis desejam Feliz Natal

"Desejamos a todos um Feliz Natal, da nossa família para a sua família", refere a última publicação que se pode ver na conta dos príncipes de Gales no Instagram, compartilhada nesta manhã de Natal, que vem assinada com "W & C", as iniciais dos nomes dos príncipes, William e Catherine.

Na fotografia que acompanha a mensagem pode se ver os três filhos do casal, George, de dez anos, Charlotte, de oito, e Louis, de cinco, muito descontraídos, sentados num banco.

A fotografia foi captada no mesmo dia que a do postal de Natal da família, compartilhado há duas semanas, e nela pode ver-se Charlotte sentada ao centro, com os braços nos ombros dos irmãos.

Todos vestem camisa branca e os dois mais velhos usam calças, enquanto o pequeno Louis usa calções. Veja a foto abaixo.

