Família real se reúne para a missa de Natal (com quatro ausências)

Como em todos os anos, a família real britânica se reuniu na Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, Norfolk, para celebrar o Natal.

Os reis Charles III e Camilla conduziram a tradicional caminhada da família real até à igreja, mostrando mais uma vez uma imagem de unidade dos Windsor. Todos os membros da família estavam presentes, com exceção do príncipe Harry e sua esposa, Meghan, que passaram o Natal com os filhos nos Estados Unidos.

Os príncipes de Gales, assim como os restantes membros da família, mostraram-se muito sorridentes. Kate Middleton destacou-se com um blazer azul klein, enquanto a filha, Charlotte, usou uma peça do mesmo estilo mas em verde seco. O príncipe George vestiu um fato e o pequeno Louis, que pela segunda vez se juntou à restante família nesta celebração, calças azuis aos quadrados e casaco azul escuro.



Após a missa, a família real retornou ao Palácio de Sandringham para um almoço tradicional. À tarde, participaram de uma festa de Natal para funcionários e convidados.

