Pianista e atriz morrem em acidente de carro em Minas Gerais

O homem que perdeu a vida em um acidente na manhã de domingo (24) na BR-267, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina (MS), foi identificado como Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 45 anos. Ivan, um pianista que colaborava com a cantora Luiza Possi por 19 anos, estava acompanhado da namorada, a atriz Ariane Renovato Ross, que também não resistiu aos ferimentos.

Luiza, profundamente emocionada, expressou seu lamento pela perda do músico e da namorada em uma rede social. Segundo ela, Ariane Renovato Ross atuava como cantora, atriz, dubladora e locutora.

"Meu grande parceiro da vida, meu grande companheiro de aventuras. Só dizia sim. Foi comigo para todos os lugares. Se ele não pudesse fazer um show de piano e voz, eu não substituía ele. Eu simplesmente não fazia, porque ele era a alma da minha banda, a alegria das nossas vidas, dos nossos dias", compartilhou Luiza.

Ela revelou que Ivan deixou duas filhas, Helena e Bianca, e expressou suas condolências à família, amigos, equipe e banda de Ivan. "Vá com Deus, Ivan, eu amo você e vou te amar para sempre".

Conforme relato do Corpo de Bombeiros, Ariane dirigia o veículo com Ivan no banco do passageiro. A motorista perdeu o controle do carro, que colidiu com um coqueiro às margens da rodovia, resultando na prisão dos corpos às ferragens. Dois cachorros que estavam no carro fugiram após o acidente e ainda não foram localizados.