Pedrinho, da música 'Acorda, Pedrinho', morre aos 65 anos

Quem nunca cantou, ao menos uma vez, o hit "Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato"? Na noite de segunda-feira (25), Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, de 65 anos, faleceu em Curitiba, sendo a inspiração por trás desse sucesso da banda Jovem Dionísio.

Encontrado sem vida em seu quarto de hotel no centro da capital, a história peculiar de Pedrinho, que transformou sua rotina de sono e sinuca em música, levou a banda a conquistar os mais altos rankings em 2022.

O verso que começou como uma piada interna rapidamente se espalhou pelas redes sociais, inclusive no Instagram e TikTok, ganhando versões em francês e japonês.

Nas redes sociais, a banda lamentou a perda do amigo e anunciou que o velório ocorrerá na Capela Municipal São Francisco de Paula, com o sepultamento marcado para às 16h desta terça-feira (26) no Complexo Cerimonial de Pinhais.