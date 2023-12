Famosos que foram babás de outros famosos (antes da fama) - Quem é pai ou mãe sabe como é difícil conciliar trabalho e criação dos filhos. Há sempre momentos em que não temos com quem deixar as crianças e acabamos por pedir a alguém para ficar de babá. Seja pela amizade com os pais ou mesmo porque precisavam de dinheiro, várias celebridades toparam tomar conta de pequenos, que acabaram também ficando famosos! Curioso? Clique a seguir na galeria!

