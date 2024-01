Namoro assumido! Atriz Mel Maia e surfista português estão juntos

O que começou com um rumor agora foi confirmado! A atriz Mel Maia e o surfista português João Maria Pereira estão mesmo juntos e há agora fotografias que comprovam.

Mel Maia passou a virada de ano no Rio de Janeiro e estava acompanhada da sua nova cara-metade, uma grande promessa do surf português.

"O teu amor me consertou", escreveu ainda a artista, de 19 anos, referindo-se ao companheiro, que é um ano mais novo.

A atriz viveu recentemente um namoro muito mediático com o cantor MC Daniel, com a separação acontecendo no último mês de agosto.