Carnaval do Rio: Quinho do Salgueiro, voz marcante, morre aos 66 anos

Nesta quarta-feira (3), faleceu aos 66 anos o intérprete Melquisedeque Marins Marques, mais conhecido como "Quinho do Salgueiro". Reconhecido como uma das grandes vozes do carnaval carioca, Quinho deu vida a memoráveis sambas-enredo do Salgueiro.

O Salgueiro expressou em uma rede social: "Quinho não era apenas um cantor, mas um poeta que traduzia em notas a essência da nossa escola." O cantor, afastado no último ano para tratar um tumor na uretra, recebeu uma homenagem durante o desfile, batizando o carro de som como "Quinho do Salgueiro".

Afirmando que Quinho vivenciou cada nota e batida acelerada da bateria, o Salgueiro declarou: "Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível." Nos carnavais, os inconfundíveis gritos "arrepia, Salgueiro, pimba, pimba", "ai, que lindo, que lindo" e "que bonitinho" tornaram-se marcas registradas de Quinho.

Em 1993, Quinho liderou o coro de 60 mil vozes na Sapucaí com o samba-enredo "Peguei um ita no Norte", do Salgueiro, marcado pelo verso "Explode coração, na maior felicidade".

