Yasmin Brunet é confirmada no Camarote no 'BBB24'

Na tarde desta sexta-feira (5), a TV Globo divulgou os participantes da edição 24 do Big Brother Brasil no 'Big Day'. Com flashes durante a programação da emissora os primeiros nomes do elenco do reality show foram revelados.

A modelo Yasmin Brunet foi um dos nomes anunciados no grupo Camarote (de famosos) na edição deste ano da atração. Além de Yasmin, o funkeiro MC Bin Laden foi anunciado no programa.

O "BBB24" começa na próxima segunda-feira (8), com um total de 26 participantes. Pelo terceiro ano seguido, o programa será apresentado por Tadeu Schmidt.