Ator Christian Oliver e as duas filhas morrem em acidente de avião

O ator alemão Christian Oliver, de 51 anos, e as duas filhas, Madita, de 12 anos, e Annik, de 10, morreram vitimas da queda de um avião.

Além do piloto, eram os únicos passageiros de uma aeronave, que caiu esta quinta-feira, dia 5 de janeiro, no mar, no largo de uma ilha do Caribe, segundo informou o site TMZ.

O acidente aconteceu após a decolagem próximo a Bequia, uma das ilhas que compõem o território de São Vicente e Granadinas, pouco depois das 12h00, após a aeronave monomotor ter decolado do aeroporto J.F. Mitchell, rumo à ilha vizinha Santa Lúcia.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. O ator participou em filmes como 'Speed Racer', 'O Segredo de Berlim' e 'Operação Valquíria'. O seu trabalho mais recente foi no filme 'Indiana Jones e o Marcador do Destino'

