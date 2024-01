Jodie Foster critica geração Z: "São irritantes no trabalho"

A atriz norte-americana Jodie Foster deu uma nova entrevista ao jornal britânico The Guardian, na qual voltou a criticar a geração Z, que abrange pessoas que nasceram entre a segunda metade da década de 1990 e 2010.

"Eles são muito irritantes, especialmente no trabalho", disse Foster, de 61 anos. "São do tipo: 'Hoje não estou a fim [de entrar cedo ao trabalho], chego lá pelas 10h30'", justificou a atriz, citada pelo The Independent.

Foster também disse que é muito dura com jovens e adultos. "Nos e-mails que me enviam, respondo que está tudo errado, pergunto se não verificaram a ortografia. Depois respondem: 'Por que eu faria isso? Não é um pouco limitante?'", relatou a artista.

A atriz também foi questionada sobre os conselhos que gostaria de deixar à geração Z. "Eles precisam aprender a relaxar, a não pensar demais, a inventar algo que seja deles", disse Foster.

No entanto, apesar das críticas, Foster também elogiou a jovem atriz Bella Ramsey, de 20 anos, que conheceu em um evento da revista Elle. "A organização estava muito orgulhosa por ter conseguido ter gente de todas as etnias no evento. Mas [com exceção de Ramsey], todas as mulheres estavam de salto alto e cílios postiços. Bella, que fez o melhor discurso, vestiu o terno mais perfeito, muito bem feito, com uma risca no meio e sem maquiagem. Há outras formas de ser mulher e é muito importante que se perceba isso", disse Foster.

As críticas de Jodie Foster à geração Z são polêmicas e têm sido alvo de críticas de alguns internautas. Alguns afirmam que a atriz está generalizando e que nem todos os jovens da geração Z são assim. Outros dizem que as críticas são válidas e que a geração Z precisa aprender a ser mais profissional e responsável.

