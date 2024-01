Quem é Travis Kelce? Tudo sobre o namorado de Taylor Swift! - Ser apenas ligado a Taylor Swift já é o suficiente para quebrar a internet. Para muitos Swifties (os fãs da diva pop), Travis Kelce era relativamente um desconhecido antes dos dois serem vistos juntos pela primeira vez, quando a cantora compareceu a um jogo no Arrowhead Stadium, na cidade do Kansas, em setembro de 2023. No entanto, no mundo esportivo, Kelce é super famoso e um astro por mérito próprio. Um dos principais jogadores do Kansas City Chiefs desde 2013, ele tem aquele charme atlético e totalmente americano, mas também um passado curioso... Inclusive, participação de um programa de namoro! Na galeria, saiba tudo sobre o astro do futebol americano e namorado de Taylor Swift!

© Getty Images