Morre o ator Adan Canto, de 'Designated Survivor', vítima de câncer

Adan Canto, conhecido por seu papel em séries como 'Designated Survivor' e 'The Following', faleceu nesta segunda-feira, 8 de janeiro. O ator mexicano-americano, natural de Coahuila, México, perdeu a vida aos 42 anos após uma batalha contra um câncer no apêndice.

Além de suas participações marcantes nessas séries, Canto desempenhou um papel de destaque nas duas primeiras temporadas de 'The Cleaning Lady'. Infelizmente, devido à sua condição de saúde, não pôde retornar para a terceira temporada da série.

Adan Canto deixou como legado não apenas sua carreira notável na televisão, mas também uma família. Casado desde 2017 com a escultora e pintora Stephanie Lindquist, o casal teve dois filhos, Roman e Eve.

