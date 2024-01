Penélope Cruz surge de visual renovado; veja o resultado

A atriz Penélope Cruz decidiu começar o ano com o pé direito no que diz respeito à sua imagem pessoal. A artista, de 49 anos, exibiu um novo visual na 14ª edição dos Governors Awards, cerimônia de premiação que aconteceu em Los Angeles na terça-feira, 9 de janeiro.

Penélope apostou em uma das tendências da época: o corte reto acima dos ombros. A atriz também clareou o cabelo, deixando-o com um tom mais iluminado.

No quesito visual, Penélope brilhou com uma criação romântica da Chanel. O vestido, todo em babados, tinha detalhes florais na região do peito.

A atriz foi uma das convidadas de honra da cerimônia, que homenageou os cineastas Steven Spielberg, Diane Keaton e Warren Beatty.

