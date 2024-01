Keanu Reeves vai lançar o romance 'The Book of Elsewhere'

O ator Keanu Reeves, de 59 anos, está prestes a lançar seu primeiro romance literário, intitulado "The Book of Elsewhere" (tradução livre 'O Livro de Outro Lugar'). A obra é um spin-off da série de quadrinhos "BRZRKR", inspirada no universo de John Wick, que Reeves lançou em 2021.

Em entrevista ao programa "Good Morning America", Reeves revelou que "The Book of Elsewhere" contará a história de uma jovem que encontra um mundo mágico escondido em uma floresta. "A série conta a história da luta de um guerreiro imortal através dos tempos", disse o ator. "Eu amo tanto o mundo de 'BRZRKR' que queria explorá-lo ainda mais e pensei que uma das melhores maneiras de fazê-lo seria através de um romance".

A obra será escrita em parceria com a autora China Miéville, conhecida por seus livros de ficção científica e fantasia. O lançamento está previsto para julho de 2024.

O que esperar de "The Book of Elsewhere"

Com base nas informações divulgadas até o momento, "The Book of Elsewhere" deve ser uma história de fantasia com elementos de ação e suspense. A jovem protagonista, chamada Briony, deve se envolver em uma aventura para salvar o mundo mágico que ela descobriu.

A parceria entre Reeves e Miéville é promissora. Reeves é um ator talentoso e carismático, que sempre demonstrou interesse pela literatura. Miéville é uma autora consagrada, que já recebeu diversos prêmios por seu trabalho.

"The Book of Elsewhere" tem potencial para ser um sucesso comercial e de crítica. A obra deve atrair fãs de Reeves, de "BRZRKR" e de ficção científica e fantasia em geral.

