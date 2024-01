Ex-noiva acusa Matthew Perry de violência doméstica

O ator Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing na série "Friends", foi acusado de violência doméstica contra várias mulheres, incluindo sua ex-noiva, Molly Hurwitz.

Segundo o Daily Mail, fontes próximas do ator revelaram que ele teria atirado uma mesa de café contra Hurwitz em 2021, depois que ela o confrontou com supostas traições.

Molly, de 32 anos, e Perry começaram a namorar em 2018 e ficaram noivos em novembro de 2020. Sete meses depois, eles decidiram se separar, após surgirem rumores de que o ator estava trocando mensagens com uma jovem de 19 anos em um aplicativo de encontros.

No entanto, segundo as fontes, Hurwitz já havia terminado o relacionamento com Perry em fevereiro de 2021, após uma grande discussão no Dia dos Namorados.

O motivo da separação foi o fato de Matthew ter enviado um presente romântico para outra pessoa que ele havia conhecido no mesmo aplicativo.

"Ele atirou a mesa de café contra ela e disse que ela estava maluca", disse uma fonte. "Ele odiou e não lidou bem com isso", completou.

O Daily Mail também noticia que Perry teria arremessado Morgan Moses, uma mulher que o acompanhava em sua reabilitação, para a cama em março de 2022, após um colapso mental.

Até o momento, nenhuma das mulheres envolvidas comentou o assunto.

Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. A causa da morte não foi divulgada.

