Vício! O abuso de álcool matou esses famosos

O abuso do álcool matou esses famosos - Quando se trata de batalhas públicas contra o vício, o abuso de álcool é frequentemente deixado de lado. O vício em outras drogas é percebido como sendo mais grave, já os problemas com a bebida são muitas vezes colocados em segundo plano. No entanto, o abuso de álcool, especialmente durante um longo período, pode ser extremamente prejudicial para a nossa saúde e definitivamente não dá para fingir que não acontece. Infelizmente, há muitas celebridades que acabaram sucumbindo ao seu problema de bebida. Na galeria, conheça os famosos que morreram em decorrência do abuso de álcool.

© Getty Images