Marido de Sasha corta relações com Enzo Celulari: "Máscaras vão cair"

O cantor João Figueiredo causou polêmica nas redes sociais neste sábado (13) ao fazer um desabafo misterioso logo após cortar relações com o ator Enzo Celulari. A mensagem foi interpretada como uma suposta indireta ao filho da atriz Claudia Raia.

Tudo começou quando ele, a esposa Sasha Meneghel e a atriz Bruna Marquezine deixaram de seguir o galã nas redes sociais. No passado, Enzo teve um relacionamento com Bruna, ex-namorada de Neymar Jr. Poucas horas depois, o genro da apresentadora Xuxa Meneghel mandou o recado enigmático.

"2024 é o ano em que as máscaras de todos os filhos da pt vão cair", disparou ele.

"Pode começar a expor logo, João. Queremos exposição", pediu um fã. Por fim, o cantor completou: "É tão feio e baixo que não vale a pena".

Nos comentários, não demorou para que as declarações fossem ligadas ao filho de Edson Celulari. "Mexeu com a Bruna Marquezine, mexeu com o Brasil", disse uma internauta. "Fala para a gente o babado do Enzo", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "[O Enzo] Sempre transpareceu ser uma boa pessoa".

Lembrando que a polêmica começou poucos dias depois de ser noticiado um possível affair entre Bruna Marquezine e o ator João Guilherme. Bruna e Enzo Celulari viveram um relacionamento entre 2020 e 2021.

