Margot Robbie teria feito seguro para os pés de "milhares de dólares"

Segundo uma fonte próxima da atriz, Margot Robbie gasta "milhares de dólares" em cuidados com os pés. A atriz, que interpreta a Barbie no filme homônimo dirigido por Greta Gerwig, é obcecada com os seus pés e não poupa esforços para mantê-los perfeitos.

"Todos os dias são um ritual", disse a fonte. "Ela faz banhos elaborados para os pés, massagens, esfoliações, óleos e loções."

A fonte também revelou que Robbie fez um seguro para os seus pés no valor de dezenas de milhões de dólares. "Os fãs dela são obcecados pelos seus pés", disse. "Eles não se cansam dos seus arcos e dedos perfeitos."

A prática de fazer seguro para partes do corpo não é inédita entre celebridades. Julia Roberts, por exemplo, tem um seguro para o seu sorriso no valor de 30 milhões de dólares. Taylor Swift também tem um seguro para as suas pernas, no valor de 40 milhões de dólares.

