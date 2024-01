As rígidas tradições matrimoniais da Família Real britânica - Em 2011, a união do Príncipe William com Kate Middleton foi o primeiro casamento real desde que Diana e Charles subiram ao altar em 1981. E, não muito tempo depois, em 2018, seu irmão, o Príncipe Harry, se casou com Meghan Markle. Quase todo mundo ama casamentos, e casamentos reais têm a pompa e a circunstância que a maioria de nós só pode sonhar mesmo. Mas o que realmente acontece nos bastidores, quais são as regras e tradições que devem ser seguidas para que um casamento real aconteça? Percorra a galeria e se aprofunde nas rígidas tradições matrimoniais da Família Real britânica.

