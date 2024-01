Namorada de lutador de MMA encontrado morto lamenta: "Fim da minha vida"

A advogada Júlia Araújo, namorada do lutador de MMA Diego Braga, que foi encontrado morto aos 44 anos de idade em uma comunidade no Rio de Janeiro, lamentou a perda precoce do companheiro.

Em seus stories no Instagram, ela compartilhou: "Hoje foi o fim da minha vida. Por favor, não me procurem."

Posteriormente, exibiu uma foto deles na praia, declarando: "Minha vida toda. Eu te amo para sempre."

