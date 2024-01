Jenna Dewan grávida pela terceira vez aos 43 anos

A atriz e dançarina Jenna Dewan, de 43 anos, está grávida do segundo filho com o noivo, o ator e cantor Steve Kazee. A notícia foi anunciada pela própria Dewan nesta quarta-feira, 17 de janeiro, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

No vídeo, Dewan aparece na banheira, exibindo a barriga de grávida. "Será que se o Steve Kazee me fizer serenatas todas as noites, o bebê nasce com a voz deles?", brinca a atriz.

Jenna e Steve têm um filho de 2 anos, chamado Callum. O casal ficou noivo em setembro de 2020.

A notícia da gravidez de Dewan foi recebida com alegria pelos fãs da atriz. "Parabéns, Jenna! Que notícia maravilhosa!", escreveu uma seguidora. "Felicidades para vocês! Que o bebê venha com muita saúde", comentou outra.

A atriz não revelou a data prevista para o nascimento do bebê.

A atriz é também mãe de Everly, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento com Channing Tatum.





