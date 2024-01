Belo testa positivo para Covid-19 e cancela compromissos

O cantor Belo testou positivo para Covid-19 na noite desta quinta-feira (18). A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Belo começou a sentir sintomas da doença há alguns dias, como tosse, coriza e muita dor no corpo. Ele procurou o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona oeste do Rio, onde foi diagnosticado com a doença.

Por conta do diagnóstico, Belo teve que cancelar os compromissos do próximo fim de semana, incluindo a participação no Ensaios da Anitta, no Rio, no próximo domingo. As datas serão remarcadas para outra ocasião.

