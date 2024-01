Andressa Urach surpreende seguidores e faz revelações 'quentes'

Na noite desta segunda-feira (22), Andressa Urach contou aos seguidores uma nova façanha na vida de 'influenciadora de vídeos adultos'. A modelo contou que se relacionou com três homens de uma vez pela primeira vez e se surpreendeu ao estrear no ramo do sexo grupal, conhecido no mundo pornográfico como gang bang.

"Melhor experiência já vivida em toda a minha vida!", revelou a modelo nos stories de seu Instagram, marcando o perfil dos modelos com quem contracenou na produção: Ton Fernandes, Igor Gomes e Lucas Matheus.

Em seguida, Urach continuou falando sobre o que viveu: "Meninas, eu estou sem voz. Estou acabada. Mas eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como a que foi hoje. Se você nunca viveu uma experiência assim, você precisa. Caraca, que sensacional! Sério, surreal!", detalhou.

"Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras", finalizou Andressa.

