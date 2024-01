Novo casal à vista? Irina Shayk e Lewis Hamilton são 'flagrados' em Paris

Na última semana, segundo o jornal A Marca, Lewis Hamilton e Irina Shayk viajaram para Paris, França, para a semana de moda. Por lá, eles aproveitaram para jantar em um restaurante de luxo.

No final do encontro, a modelo e o piloto saíram no mesmo carro para um destino desconhecido.

Vale ressaltar que a modelo russa está solteira, depois de ter namorado Cristiano Ronaldo, Bradley Cooper (pai de sua filha) e Tom Brady.

Hamilton, por sua vez, já foi ligado a Shakira, mas o envolvimento nunca foi confirmado.

Leia Também: Jojo Todynho dispara contra críticas: 'Bonita é minha conta bancária'