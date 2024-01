Rihanna recupera tendência dos anos 2000 e arrasa em Paris

Rihanna marcou presença no desfile da Dior, que aconteceu na segunda-feira (22), em Paris, França, durante a semana de moda. A artista e também criadora de vários estilos, de 35 anos, chamou a atenção com seu visual ousado.

Para a ocasião, Rihanna usou um casaco oversized, estilo blusão, com um cinto e uma saia midi. A peça principal do look foi o casaco, que era preto e tinha um corte reto e simples. O cinto, também preto, ajudou a marcar a cintura da artista. A saia, por sua vez, era de couro e tinha uma fenda lateral.

Rihanna também apostou em uma boina, que foi uma das grandes tendências dos anos 2000. O chapéu era preto e tinha um design simples.

A artista completou o look com um par de botas de cano alto, também pretas. Ela também usou maquiagem e cabelos impecáveis.

