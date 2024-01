Regras rígidas que os famosos devem seguir no Oscar: Até ir ao banheiro! - Embora as premiações sejam destinadas a celebrar as produções e os famosos, essas cerimônias também são um 'espetáculo' à parte... Cada aspecto da cerimônia é cuidadosamente pensado e gerenciado para que o nível de prestígio continue altíssimo e possa manter uma certa imagem e integridade aos olhos do público. Justamente por isso, há uma série de regras que as celebridades devem seguir, algumas das quais começam antes mesmo do início do evento e se estendem até o pós-festa. Tudo é cronometrado, até o tempo para o famoso ir ao banheiro! Bizarro? Pois... Na galeria, saiba mais sobre as regras e o protocolo rígido nos bastidores das premiações mais conhecidas!

© Getty Images